Ліга Європи

Що пишуть про матч басків з киянами?

Ранкова іспанська преса не пройшла повз матчу шостого туру загального етапу Ліги Європи Реал Сосьєдад — Динамо Київ. Однак в самому Сан-Себастьяні ажіотажу навколо цього протистояння не спостерігається. В першу чергу місцеві ЗМІ приділили увагу іспанській команді, але й доволі детально розібрали гру команди Олександра Шовковського.

Наприклад, баскська газета Gipuzkoa, зробила змістовний тактичний розбір Динамо, підійшовши досить серйозно до розгляду гри "біло-синіх". Не зайвим буде зауважити, що матчу Сосьєдада з лідером УПЛ приділилося більше уваги, ніж вчорашній перемозі Атлетік Більбао над стамбульським Фенербахче.

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсора ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

Gipuzkoa (місцева баскська газета)

На лицьовій обкладинці баскської газети Gipuzkoa знаходиться зображення головного тренера Реал Сосьєдад Іманола Альгуасіля, який по-батьківські обнявши лідера команди Мартіна Субіменді, проводжає його з тренування, яке відбулося у середу.

"Субіменді був змушений піти через п'ять хвилин після початку тренування. Півзахисник пішов, поскаржившись на біль в ребрах, через яку він вже деякий час відчуває дискомфорт, і прямо сказав Іманолу (Альгуасіль — прим.), що не може продовжувати тренування"

Також газета пише про якісну академію Динамо: "Динамо посідає останнє місце в таблиці Ліги Європи без очок і всього з одним забитим голом. Але академія киян завжди випускала дуже хороших гравців, хоча війна сильно тисне на клуб..."

Журналіст Gipuzkoa Мікель Рекальде починає свою розповідь про цей матч з неоднозначним заголовком "Білоруска у Києві".

"Фотограф, ім'я та середовище якого я не назву, познайомився з дуже милою білоруською дівчиною. Мене це шокувало, бо в мене склалося враження, що він ставить перед собою дуже високі цілі і що він з іншої ліги в порівняні з нею", — написав Рекальде про свої пригоди у Києві (де і коли це було автор не згадує — прим.).

Також Мікель згадав про фінал Кубка кубків-1986 року Динамо Київ — Атлетіко Мадрид.

"До нас приїхало велике київське Динамо. Один із найкращих анекдотів, які я знаю про Луїса Арагонеса (тренер Атлетіко у 1986 році — прим.), стався 1986 року, за кілька днів до незабутнього фіналу Кубка володарів кубків, що відбувався на стадіоні Жерлан у Ліоні. Час був інший, і тренери могли близько стежити за тренуваннями суперників, за винятком, як правило, останнього. Туди вирушили Луїс Арагонес і його помічник Хесус Паредес. Українські гравці розігрівалися жартами, аж доки їхній тренер, легендарний і безстрашний Валерій Лобановський, вийшовши на поле, заплескав у долоні, а його гравці вишикувалися у два ряди, досконало організовано. Щоразу, коли він знову плескав, його учні виконували всілякі дії, ідеально вирівняні та симетричні. Луїс протримався 10 хвилин: "Пішли, тут нам робити нічого". У підсумку вони програли із рахунком 3-0".

"Київське Динамо вже не те, що було раніше. Йдеться про гіганта, який став непридатним, але українці завжди грали добре. Як свого часу продемонстрував Лобановський, це зразкові люди для роботи в команді, що володіють чудовою організованістю, згуртованістю і здібностями. Ба більше, Україна завжди була фабрикою талантів, про що свідчить Блохін, або ближчі до нашого часу — Шевченко та Ребров. Нині, можливо, Динамо втратило свою силу, про що свідчить її фатальна траєкторія в Лізі Європи, але її гравці сприймають єврокубкові матчі як унікальну можливість заявити про себе в суспільстві на такій великій для них сцені, як Ліга Європи, що дає можливість поїхати з України, щоб залишити позаду негаразди війни. Це робить їх набагато небезпечнішими"

Тактичний розбір від Gipuzkoa під заголовком: " Багато роботи, мало пристрасті".

"Система гри київського Динамо побудована на динамізмі. В них є футболісти, які постійно змінюють своє місце розташування, деформуючи спочатку використаний малюнок"

"З усього побаченого здається очевидним, що київське Динамо — це команда, атаки якої намагаються насамперед проводити короткими комбінаціями та знаходити внутрішні зв'язки для просування м'яча вперед. Проте, українці також знають, як використовувати більш прямолінійний шлях, можливість, яка може з'явитися на Аноеті проти агресивного Сосьєдаду в умовах тиску. У цьому сенсі нападник Ванат швидкий, коли шукає діагональні передачі, і вміло створює небезпеку, щойно отримуючи простір"

"Те, як діють українці, можна розглядати як підготовлену команду, яка виходить на поле з дуже визначеними планами, але водночас потерпає, коли справа доходить до втілення всієї попередньої теорії в практику. У цьому сенсі ми говоримо про "холодну" команду, якій часто бракує ритму та пристрасті. Втім обставин, які неможливо відокремити від політично-соціальної ситуації, яку переживає Україна. Країна перебуває у стані війни, і лише два футболісти в команді (колумбієць та панамець) є іноземцями, тож може бути складно зосередитися на спорті, тим паче після одіссеї, пов'язаної з перетином кордону для змагань у континентальній першості".

Прогноз від Gipuzkoa:

Mundo Deportivo

Іспанське видання Mundo Deportivo розпочинає з того, що Динамо складно грати у єврокубках через війну в Україні: "Київське Динамо вчора прибуло в Сан-Себастьян в дивній ситуації. Крім того, що українці пережили війну, яка, серед іншого, зупинила їхній матч у чемпіонаті через попередження про повітряний напад, змусивши їх піти в бункер, українці грають шостий європейський матч практично без надії на вихід у плей-оф. Вони знаходяться на останньому місці, забили єдиний гол у Лізі Європи тільки на п'ятий ігровий день. Тільки перемога збереже їм життя у турнірі. Але вони грають за титул чемпіона ліги і проводять дві гри поспіль за три дні, без ротації".

"Найкращий гравець Реал Сосьєдад Мартін Субіменді вчора практично не тренувався і перебуває під питанням на сьогоднішню гру".

"З цього моменту проводитиметься помірна або обмежена ротація, заснована майже виключно на примусових змінах через втому або травми".

Орієнтовні склади команд від Mundo Deportivo:

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдіа, Агер, Хаві Лопес — Браїс, Субіменді, Сучич — Беккер, Оярсабаль, Беренечеа.

Динамо Київ: Бущан — Вівчаренко, Попов, Михавко, Біловар, Караваєв — Буяльський, Бражко, Шапаренко, Рубчинський — Ванат.

Marca

Відоме іспанське видання Marca в прев'ю матчу Реал Сосьєдад — Динамо Київ застосувала промовистий заголовок: "Реал Сосьєдад повинен перемагати".

"Київське Динамо перебуває в самому низу групового етапу Ліги Європи, маючи п'ять поразок у п'яти матчах, в яких вони змогли забити лише один гол. Хоча, як не дивно, саме на виїзді Динамо чинило найбільший опір, бо, наприклад, у Римі вони програли тільки з рахунком 1:0, а у Гамбурзі, де вони грають домашні матчі у цьому турнірі через війну, кияни були сильно "побиті" декілька разів.

"Українська команда з'являється в Сан-Себастьяні після того, як у неділю змушена була покинути своє поле в Києві через загрозу повітряної атаки, коли обіграла Олександрію, яка йде на другому місці в чемпіонаті, з рахунком 3:0, що робить її лідером української першості, тож вони відвідають Аноету щасливішими та вмотивованими".

Marca зробила цікаве порівняння між нападником Динамо Владиславом Ванатом та лідером Реал Сосьєдад Мікелем Оярсабалем, назвавши його "Головна дуель".

"Обидва нападники підходять до сьогоднішнього матчу в чудовій формі: українець забив чотири голи в останніх шести матчах, тоді як іспанець відзначився п'ятьма голами у восьми крайніх іграх. Капітан Сосьєдаду сьогодні продовжить творити історію і, безсумнівно, хоче забити ще один м'яч у ворота суперників своєї команди".

Орієнтовні склади команд від Marca:

Реал Сосьєдад: Реміро — Одріосола, Субельдіа, Мартін, Хаві Лопес — Оласагасті, Турьєнтес, Сучич — Беккер, Оярсабаль, Беренечеа.

Динамо Київ: Бущан — Вівчаренко, Попов, Михавко, Біловар, Караваєв — Буяльський, Бражко, Шапаренко, Рубчинський — Ванат.

Прогноз від Marca:

Компанія GGBET вважає, що перевагу мають господарі поля. На перемогу іспанського клубу дають коефіцієнт 1.26. Нічию оцінили в 5.59, а успіх українського клубу — 10.82.