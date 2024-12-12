Ліга Європи

Фулбек Сосьєдада висловився про майбутній матч із Динамо у Лізі Європи.

У шостому турі основного етапу Ліги Європи УЄФА між собою зіграють київське Динамо та Реал Сосьєдад.

Крайній захисник іспанського клубу Хон Мікель Арамбуру поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з українською командою.

"Це буде дуже складний і водночас важливий матч. Ми сподіваємося показати свою найкращу версію. Якщо багато з нас будуть на найкращому рівні, у нас будуть великі шанси на перемогу.

Ми хочемо продовжити цю позитивну серію, тим більше граючи вдома. Подивимося, чи зможемо ми подарувати вболівальникам ще одну перемогу. Ми хочемо виграти всі ігри, що залишилися, тому що прагнемо потрапити до топ-8", — цитує слова Арамбуру Marca.

Нагадаємо, матч Реал Сосьєдад — Динамо Київ відбудеться завтра, 12 грудня, розпочавшись о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.