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Реал Сосьєдад — Динамо Київ 3:0
Голи: Оярсабаль, 18, 33, Беккер, 24

На 18-й хвилині Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад) не забив пенальті (воротар).

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру (Одріосола, 57), Субельдія, Агерд, Муньйос — Кубо (Магунаселая, 57), Оласагасті, Гонсалес (Турр'єнтес, 78), Мендес (Марін, 46) — Оярсабаль (Оскарссон, 57), Беккер.

Динамо Київ: Бущан — Біловар, Попов, Дячук — Караваєв, Бражко (Піхальонок, 62), Михайленко, Дубінчак — Волошин (Брагару, 81), Герреро (Ванат, 62), Рубчинський (Кабаєв, 62).

Попередження: Одріосола, Магунаселая — Дубінчак, Брагару