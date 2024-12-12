Команда Олександра Шовковського продовжила свій невдалий виступ у Лізі Європи.
Реал Сосьєдад — Динамо Київ, Getty Images
12 грудня 2024, 23:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 18-й хвилині Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад) не забив пенальті (воротар).
Реал Сосьєдад:
Реал Сосьєдад — Динамо Київ 3:0
Голи: Оярсабаль, 18, 33, Беккер, 24
Реміро — Арамбуру (Одріосола, 57), Субельдія, Агерд, Муньйос — Кубо (Магунаселая, 57), Оласагасті, Гонсалес (Турр'єнтес, 78), Мендес (Марін, 46) — Оярсабаль (Оскарссон, 57), Беккер.
Динамо Київ:
Бущан — Біловар, Попов, Дячук — Караваєв, Бражко (Піхальонок, 62), Михайленко, Дубінчак — Волошин (Брагару, 81), Герреро (Ванат, 62), Рубчинський (Кабаєв, 62).
Попередження: Одріосола, Магунаселая — Дубінчак, Брагару