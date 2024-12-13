Ліга Європи
13 грудня 2024, 00:00
Лаціо обіграв Аякс і продовжив очолювати таблицю Ліги Європи
Команда Марко Бароні подужала одного з прямих конкурентів.
Аякс — Лаціо, Getty Images
13 грудня 2024, 00:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Аякс — Лаціо 1:3
Голи: Траоре, 47 — Чауна, 12, Деле-Баширу, 52, Педро, 77
Аякс: Пасвер — Ренсх (Гаї, 78), Шутало, Бас, Гато — Бергейс (Акпом, 72), Гендерсон, Тейлор (Расмуссен, 78) — Траоре, Броббі (Веггорст, 72), Годтс (Фітц-Джим, 56).
Лаціо: Мандас — Лаццарі (Марушич, 46), Патрік (Хіла, 72), Жиго, Пеллегріні (Тавареш, 69) — Ровелла, Деле-Баширу — Чауна, Діа (Дзакканьї, 46), Педро (Гендузі, 87) — Кастельянос.
Попередження: Гато, Броббі, Веггорст — Ровелла, Пеллелгіріні, Жиго