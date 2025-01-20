Віталій Буяльський поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку Ліги Європи.
Віталій Буяльський, ФК Динамо Київ
20 січня 2025, 23:35
Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський прокоментував майбутній матч сьомого туру основного етапу Ліги Європи проти турецького Галатасарая.
"Можу сказати, що це буде більше битва за престиж, тому що у нас вже немає жодних задач. У нас є емблема на грудях і самолюбство, яке ми маємо показати в завтрашній грі. Я думаю, кожен з нас завтра буде віддаватись по максимуму. Ми покажемо, що те місце, на якому ми зараз, це збіг.
У гравців є контракти з клубом, вони їх відпрацьовують, тренуються, прогресують й хочуть допомагати команді, а також нашій країні. Вони потрапляють до національної збірної України, до молодіжної збірної. Крім того, вони прагнуть завойовувати медалі й трофеї в тих чемпіонатах, у тих матчах, де вони грають.
Наскільки команда готова до офіційних матчів? У моїй кар’єрі така ситуація вперше. Я вважаю, що ми провели дуже продуктивний збір, зіграли контрольні матчі, в яких награвали різні комбінації як в атаці, так і в захисті. Тому, я думаю, ми фізично готові на всі 100%. Як будемо завтра грати, нам вже розповів головний тренер. Думаю, що ми покажемо всі свої найкращі якості", — наводить слова Буяльського прес-служба клубу.
Нагадаємо, матч Галатасарай – Динамо Київ відбудеться завтра, 21 січня, о 17:30 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.