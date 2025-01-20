Ліга Європи

Віталій Буяльський поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку Ліги Європи.

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський прокоментував майбутній матч сьомого туру основного етапу Ліги Європи проти турецького Галатасарая.

"Можу сказати, що це буде більше битва за престиж, тому що у нас вже немає жодних задач. У нас є емблема на грудях і самолюбство, яке ми маємо показати в завтрашній грі. Я думаю, кожен з нас завтра буде віддаватись по максимуму. Ми покажемо, що те місце, на якому ми зараз, це збіг.

У гравців є контракти з клубом, вони їх відпрацьовують, тренуються, прогресують й хочуть допомагати команді, а також нашій країні. Вони потрапляють до національної збірної України, до молодіжної збірної. Крім того, вони прагнуть завойовувати медалі й трофеї в тих чемпіонатах, у тих матчах, де вони грають.

Наскільки команда готова до офіційних матчів? У моїй кар’єрі така ситуація вперше. Я вважаю, що ми провели дуже продуктивний збір, зіграли контрольні матчі, в яких награвали різні комбінації як в атаці, так і в захисті. Тому, я думаю, ми фізично готові на всі 100%. Як будемо завтра грати, нам вже розповів головний тренер. Думаю, що ми покажемо всі свої найкращі якості", — наводить слова Буяльського прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Галатасарай – Динамо Київ відбудеться завтра, 21 січня, о 17:30 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.