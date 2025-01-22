Ліга Європи

Турки значно покращили свої шанси на плей-оф єврокубкового турніру.

Бешикташ у матчі сьомого туру основного етапу Ліги Європи на своєму полі обіграв Атлетік з рахунком 3:1.

Турки відкрили рахунок у середині першого тайму, коли на 17 хвилині результативним ударом відзначився Мілот Рашица, проте ще до перерви Унаї Гомес зрівняв цифри на табло.

Потім на 60 хвилині Рашица оформив дубль та знову вивів "орлів" вперед, а на 78 хвилині Рафа Сілва забив третій м'яч. Остаточний рахунок на табло встановив Жоау Маріу, який реалізував пенальті.

Таким чином Бешикташ набрав дев'ять очок і піднявся на 18 місце, а у Атлетіка 16 балів та другий рядок за Лаціо.

Бешикташ — Атлетік 4:1

Голи: Рашица, 17, 60, Рафа Сілва, 78, Жоау Маріу, 90+2 (пен) — Гомес, 45.

Бешикташ: Гюнок — Масуаку (Зайнутдінов, 69), Удуохай, Топчу, Свенссон — Аль Мусраті, Фернандеш — Мучі (Булут, 87), Рафа Сілва (Ндур, 87), Рашица (Жоау Маріу, 79) — Іммобіле (Кілічсой, 69).

Атлетік: Агірресабала — Берчіче, Паредес, Нуньєс, Де Маркос — Хаурегісар, Прадос Діас (Галаррета, 61) — Н. Вільямс (І. Вільямс, 61), Гомес (Серрано, 79), Беренгер (Джало, 79) — Гурусета.

Попередження: Іммобіле, Масуаку, Рашица.