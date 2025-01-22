Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги Європи УЄФА.

Київське Динамо опинилось у горнилі одного з найбільш гучних стадіонів Європи й залишило його з одним заліковим балом, двічі за ходом гри поступаючись у два м’ячі. Шкода, що вже пізно щось змінювати в турнірній таблиці, але не шкода, що в команди Олександра Шовковського хоча б у такій ситуації не опустились руки й футболісти спромоглись здобути перший заліковий бал у поточній кампанії. І хоч якісь очки в скарбничку рейтингу країни мають опинитись — заради цього ці два матчі, а тепер — усього один, що залишились, і потрібні.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Алі Самі Єн Спорт Комплекси (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ



Руслан Нещерет — 5,5. Усе якось тишком-нишком, але поступово та неухильно йде до того, що Нещерет незабаром має стати "першим номером" у Динамо, тож на нього одразу звалюються весь той обсяг впливу на гру, який до цього мав Бущан. У цій грі Руслан пропустив тричі, тоді як ще чотирьом потенційним голами зумів запобігти. Зокрема, упіймав останній удар Осімгена головою. Однак до цього дії воротаря Динамо на лінії навряд чи можна було назвати аж надто спокійними, тож упевненості партнерам він не надавав.

Олександр Тимчик — 5,0. Правий захисник Динамо міг заробити для суперників вилучення, але через рішення арбітра натомість привіз пенальті у власні ворота та ледь не став одним з антигероїв. Утім, приховувати нічого — гравці Галатасараю на флангах добряче повозили що, Тимчика, що Вівчаренка на протилежному боці поля.

Крістіан Біловар — Тарас Михавко — 5,0. Денис Попов був би просто ідеальним доповненням усьому тому хаосу, який відбувався на розжареному Алі Самі Єн, проте маємо те, що маємо. Довелось ризикувати з парою в центрі оборони, і виступ Біловара та Михавка в дуеті навряд чи хтось ризикне назвати зразковим. Однак Осімгену довелось не солодко що в швидкісних ривках проти Тараса, що в силовій боротьбі проти Крістіана. Із іншого боку, три пропущені голи, не без безпосередньої участі цієї пари — це багато.

Костянтин Вівчаренко — 5,0. Безумовно важка гра для обох флангових захисників Динамо, як ми вже зазначали, тож Вівчаренку навіть голову підняти часу не було, не кажучи про його стандарту велику залученість до атаки. Він і в захисті не повсякчас устигав за суперниками, тож матч вийшов не надто виразним для Костянтина.

Віталій Буяльський — 7,5. Чіплятись за м’ячі в такому матчі всередині чужого штрафного атакувальному півзахиснику киян б ніхто не дозволив, тож ви й самі бачили, звідки в підсумку прилетіли його дві гольові передачі на Ваната та Ярмоленка відповідно. Той випадок, коли ефективність залучень до небезпечних атак значно важливіша за їхню кількість.

Микола Михайленко — 5,5. Від опорника в подібному матчі багато очікувати не доводиться, бо суперники майже не атакували безпосередньо через центральну зону, тож навіть можливостей поборотись у Михайленка було небагато. Із іншого боку, з’являвся простір пошукати партнерів передачами, і тут у Миколи майже бездоганна статистика (96%) за умов гри під жорстким пресингом.

Микола Шапаренко — 4,0. Незрозуміло, над чим саме центральний півзахисник працював у першій частині зимових зборів саме в контексті підготовки до єврокубків, але ми цього все одно вже не дізнаємось. Попередження в першому таймі стало для Шапаренка "зайвим", тож після перерви навіть Шовковський не був зацікавлений у його перебуванні на полі.

Назар Волошин — 4,0. У випадку з фланговим нападником Динамо й попередження на було потрібним для того, щоб після першого тайму тренерський штаб ухвалив рішення про заміну. Лише поодинокі дії Волошина до перерви можна було вважати успішними, хоча м’яч повз суперників він начебто так жодного разу й провів.

Владислав Ванат — 6,5. Нападник киян таки відшукав свій перший гол у єврокубках у цьому сезоні, причому одразу в фірмовому стилі — пробігся, відкрився, отримав, прокинув, забив. На тлі того, що центральні захисники Галатасарая іншого робити практично не дозволяли решту часу, це все одно був непоганий доробок у складній грі.

Владислав Кабаєв — 5,5. Знову багато виграної боротьби назбирав на власному рахунку лівий фланговий нападник Динамо, та чи заради цього його поява очікувалась у стартовому складі? Незвично, але автор першого гола киян у цій єврокубковій кампанії навіть по воротах не пробивав цього разу.

Андрій Ярмоленко — 9,0. Премія Легендарного лева матчу зрозуміло, кому саме має належати цього вечора. Ярмоленко вийшов поперерві в дуже складній, але на нього взагалі не подіяли чари Алі Самі Єн, тож турецький колектив отримав у підсумку одразу два м’ячі від Андрія у власні ворота. Цікаво, що решта дій від нападника настільки ж небезпечними не були, але там, де було потрібно, він опинявся в правильному становищі.

Олександр Піхальонок — 7,0. Результативна подача кутового в такій грі — це багато. А отже заміну від Шовковського поперерві вже на тому моменті з першим голом Ярмоленка можна було вважати повністю виправданою. Проте й поза цим епізодом Піхальонок був стабільним постачальником м’ячів до передньої лінії в подальшому.

Едуардо Герреро, Роман Саленко, Матвій Пономаренко — дві останні заміни були пов’язані з появою молоді Динамо на полі, а от як панамський нападник зробив утричі менше доторків за на чверть години більше ігрового часу, аніж обидва юнаки разом узяті — це ще треба дослідити.