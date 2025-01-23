Ліга Європи

Команда Іманоля Альгуасіля на чужому полі пропустила швидкий м'яч, після чого залишилась у меншості й отримала ще два голи вже до перерви.

У пізній вечірній частині протистоянь у рамках сьомого туру Ліги Європи УЄФА яскраво виділявся один поєдинок. На Стадіо Олімпіко римський Лаціо приймав баскський Реал Сосьєдад, не маючи при цьому поразок на власному рахунку в поточному розіграші та очолюючи турнірну таблицю в жорсткій конкуренції з Айнтрахтом Франкфурт та баскським Атлетіком відповідно. Колектив із Сан-Себастьяна тим часом націлився на потрапляння до зони плей-оф і десятьма очками в активі був до цього надзвичайно близьким.

Однак у цей день справи команди Іманоля Альгуасіля на чужому полі виявились доволі кепськими. "Королівські" й м’яча в ногах потримати не встигли, як навіс із штрафного з лівого флангу від Тавареша вже на п’ятій хвилині на дальній стійці Кастельянос скинув під удар Хілі чи-то спиною, чи-то взагалі сідницями, а партнер розстріляв ворота з близької відстані.

Лаціо в цій кампанії єврокубків добре відомий тим, що якщо команді Марко Бароні вже вдається потужний старт, то вона свого в подальшому не відпускає. Але Діа та Кастельяносу в наступних атаках уже невдовзі не поталанило збільшити перевагу власної команди, після чого гості отримали один із найкращих моментів у цій грі для того, аби забити — Сучич закрутив із правого флангу штрафного в дальню стійку.

Хоча, поквапились ми таки тоді з визначеннями "найкращого", бо ситуація з виходом Беккера під передачу Мендеса на хід до лівого флангу штрафного була точно не гірша, але дуель проти Мандаса виявилась програною нападником Сосьєдада. А потім свою дуель на лівому фланзі оборони вже вдруге в цій грі програв Ісаксену Муньйос, тож удруге сфолив на жовту, і вже на 29 хвилині Сосьєдад залишився в меншості.

Усе. Не варто нікому тут залишати сподівань на інтригу чи дивовижний прояв характеру від басків. У подальшому вони намагались захищатись, але просто не встигли перебудуватись, і через лівий фланг Тавареша знову прийшли дві передачі, на завершення яких виступали Дзакканьї та Кастельянос буквально за пару хвилин посеред першої половини матчу.

Навіть Альгуасіль тоді вже все зрозумів, тому на другий тайм просто зняв своїх лідерів та відправив їх відпочивати. Гравці ж Лаціо вчинили більш хитро — Дзакканьї та Ровелла "викреслили" себе із списку учасників останнього матчу основного етапу, отримавши "зайві" попередження в необов’язкових ситуаціях. Але саме в контексті цього матчу гравці римлян на це не дуже зважали.

"Орли" постійно перебували в атаці після перерви, гості відбивались, і нікого це взагалі не бентежило. Утім, більше голів від команди Бароні ми цього вечора так і не побачили, а от Сосьєдад забив м’яч престижу, який, можливо, чимось і допоможе їм під час остаточного підрахунку очок. Барренечеа ударом головою в порожні на 82 хвилині доїв відскок від сейву Мандаса під час пострілу Арамбуру з правого флангу штрафного. Хоча цей матч і завершився вже на 34 хвилині.

У заключному турі римський Лаціо гостюватиме у португальської Браги, а баскський Реал Сосьєдад прийматиме грецький ПАОК.— Реал Сосьєдад 3:1Хіла, 5, Дзакканьї, 32, Кастельянос, 34 — Барренечеа, 82Мандас — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш (Деле-Баширу, 43) — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Нослін, 55), Діа, Дзакканьї (Чауна, 56) — Кастельянос (Педро, 46).Реміро — Арамбуру, Субельдія, Агерд (Пачеко, 70), Муньйос — Кубо (Барренечеа, 46), Субіменді (Елустондо, 46), Мендес (Лопес, 35) — Оярсабаль (Марін, 46), Сучич, Беккер.Попередження: Ровелла, Дзакканьї — Муньйос, Субіменді