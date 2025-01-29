Ліга Європи

Спеціаліст поспілкувався з журналістами перед матчем проти РФШ.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський взяв участь у пресконференції, присвяченій поєдинку з РФШ у восьмому турі Ліги Європи-2024/25.

Спочатку спеціаліст повідомив, хто з гравців не допоможе "біло-синім" у майбутньому матчі єврокубків. Також Шовковський відповів, як мотивує підопічних на останню зустріч основного етапу турніру на тлі дострокового вильоту.

"Ми відверто провалили цей турнір, об'єктивно кажучи. Я казав хлопцям про те, що вони в кожній грі мають доводити в першу чергу те, що такий збіг обставин, що стався, — це випадковість. У нас є своє обличчя, ми можемо змінюватися за тих чи інших обставин, але бажання, внутрішня мотивація команди, а також мотивація кожного гравця окремо мають бути на найвищому рівні. Ця гра з турнірної точки зору не має значення, а з точки зору іміджу — має велике принципове значення.

Ми поки не підбиваємо жодних підсумків, а готуємося до гри. Тому ця пресконференція не стосовно моєї готовності та змін, а щодо майбутньої гри. До кожного матчу ми готуємося окремо, вивчаючи суперника та напрацьовуючи свої моменти.

Букмекери вважають нас фаворитами? У букмекерів свою робота, у нас — своя. На поле виходять дві команди і саме там вирішують, хто сильніший. Це перше, що я хочу сказати. Що стосується РФШ, то це доволі молода команда, заснована не так давно, але останні п'ять років вона бореться за чемпіонство, маючи фактично єдиного конкурента — ФК Рига. За останні роки вони здобули шість титулів, і дуже велика прірва між двома лідерами латвійського футболу та іншими командами. Тому я можу сказати, що наш статус фаворита в жодному разі не впливає на ставлення до суперника. Ми з повагою ставимося до будь-якої команди, але на футбольному полі переможець має бути лише один.

Зустріч із Марісом Верпаковскісом (CEO РФШ)? Те, що було, вже в минулому. Востаннє я його бачив, якщо не помиляюся, минулого року, коли ми зустрічалися на зимових зборах у товариському матчі.

Чи визначився з ієрархією голкіперів на тлі відходу Бущана до Аш-Шабаба? У нас у команді є близько 30 гравців, і всі вони є гравцями основного складу. Також є 11 гравців стартового складу, які розпочинають кожен окремий матч зі стартових хвилин. І жодному з футболістів не гарантоване місце у стартовому складі. Вони це розуміють і вже звикли до того, що є певна ротація, і вони мають відчувати себе частиною команди. Якщо ми говоримо безпосередньо про воротарів, то тут ситуація трохи інакше, оскільки голкіперам важливо постійно грати, але, знову ж таки, мають готові всі, щоб у будь-який вийти на поле. І я задоволений їхніми діями у тренувальному процесі", — цитує керманича Динамо Київ офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, матч проти латвійського РФШ у Гамбурзі відбудеться завтра, 30 січня (стартовий свисток — о 22:00 за київським часом). Раніше став відомий головний арбітр поєдинку.