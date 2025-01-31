Ліга Європи

Манкуніанці вийшли у наступний раунд ЛЄ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував перемогу над ФКСБ (2:0) у матчі восьмого туру Ліги Європи.

"Для нас це велике досягнення. Ми задоволені після перемоги. Далі на нас чекає робота, аби підготуватися до наступних матчів. Добре, що ми вже на наступному етапі і будемо готуватися саме до нього. Тепер команді треба відновитися, адже вже в неділю у нас важлива гра.

Команді дуже важливо розвивати відчуття перемоги. Атмосфера в роздягальні також покращується. Ми все розуміємо і рухаємося далі", – сказав Аморім.

Нагадаємо, Аморім повторив рекорд Фергюсона в Манчестер Юнайтед.