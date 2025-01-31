Ліга Європи

Але команда здобула перемогу.

Автор переможного голу у ворота РФШ (1:0) півзахисник Динамо Олександр Піхальонок прокоментував поєдинок основного етапу Ліги Європи в ефірі транслятора MEGOGO.

"Дуже важкий матч. Поле дуже важке, можна сказати, як на ковзанах каталися. Причому неважливо було, які шипи на бутсах — у першому таймі я грав із 13-міліметровими, у другому вже були 15-міліметрові, але різниці не було помітно. Загалом матч дуже важкий, команди захищалися низьким блоком, а на такому полі дуже непросто викрити таку оборону, але добре, що нам усе ж вдалося забити наприкінці матчу й довести гру до перемоги.

Тренерський штаб трохи підкоригував наші дії в перерві, вказав на помилки, і вже в другому таймі було більше гостроти в атаці.

До перерви більше грали поперек, назад, мало в зони відкривалися. Потрібно було більше відкриватися в зони, більше залучати фланги, як, в принципі, нам і вдалося забити гол.

Психологічно дуже важливо, коли багато пропустив. За два місяці дуже сумував за футболом, приходив на стадіон на домашні матчі й уболівальники кожного разу питали, коли я вже повернуся на полі. А воно все відтягувалося, і ставало трохи сумно. Але продовжував працювати, і, слава Богу, зараз усе добре — віддав передачу, забив гол. І сьогодні найголовніше, що команда перемогла", — сказав Піхальонок.

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