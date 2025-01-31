Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 30 січня 2025 року.

У матчі восьмого туру Ліги Європи Олімпіакос Романа Яремчука розібрався з Карабахом — 3:0.

Яремчук з'явився на полі на 77-й хвилині і відзначився гольовою передачею. Український вінгер гостей Олексій Кащук з'явився на полі на 72-й хвилині, але результативними діями не відзначився, як і вся команда.

Огляд матчу:

Олімпіакос – Карабах 3:0

Голи: Ель-Каабі, 56, 60, Б'янкон, 89