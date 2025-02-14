Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 13 лютого 2025 року.

У рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги Європи Рома з Артемом Довбиком зіграла внічию з Порту 1:1.

Голами в цьому матчі відзначились Челік та Моура. Матч-відповідь відбудеться за тиждень.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Порту — Рома у попередньому раунді плей-оф Ліги Європи-2024/25:

Порту — Рома 1:1

Голи: Моура, 67 — Челік, 45+5



Порту: Кошта — Джало, Перес, Отавіо (Намасо, 75) — Маріу, Еуштакіу, Варела (Вієйра, 63), Моура (Зайду, 85) — Боржеш, Омородіон (Гюль, 85), Мора (Пепе, 63).



Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Салемакерс (Ель-Шаараві, 46), Коне (пізіллі, 46), Крістанте, Лоренцо Пеллегріні (Суле, 67), Анхеліньйо — Дібала (Бальданці, 40), Довбик (Паредес, 75).



Попередження: Варела, Моура, Отавіо — Лоренцо Пеллегріні, Челік, Коне, Салемакерс, Крістанте, Паредес, Бальданці



На 72-й хвилині був вилучений Браян Крістанте (Рома) (друге попередження).