Ліга Європи

Матч з порту виявився напруженим.

Рома та Порту зіграли внічию (1:1) в стиковому матчі Ліги Європи. Челік забив за римлян, а Моура відзначився у складі португальців.

В цьому матчі гравці Роми отримали сім карток (шість жовтих та одну червону). Вперше з 21 лютого 2007 року Рома отримала в основний час матчу єврокубка сім або більше карток.

Востаннє подібний випадок трапився у зустрічі проти Ліона в Лізі чемпіонів, коли Рома отримала вісім карток.

Матч-відповідь між Ромою та Порту відбудеться 20 лютого.

Відеоогляд зустрічі доступний на Football.ua.