Матч з порту виявився напруженим.
Порту — Рома, Getty Images
14 лютого 2025, 08:54
Рома та Порту зіграли внічию (1:1) в стиковому матчі Ліги Європи. Челік забив за римлян, а Моура відзначився у складі португальців.
В цьому матчі гравці Роми отримали сім карток (шість жовтих та одну червону). Вперше з 21 лютого 2007 року Рома отримала в основний час матчу єврокубка сім або більше карток.
Востаннє подібний випадок трапився у зустрічі проти Ліона в Лізі чемпіонів, коли Рома отримала вісім карток.
Матч-відповідь між Ромою та Порту відбудеться 20 лютого.
Відеоогляд зустрічі доступний на Football.ua.