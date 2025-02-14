Іспанія

Футболіст продовжив контракт з каталонським клубом.

Захисник Барселони Пау Кубарсі прокоментував продовження контракту 2029 року.

"Я дуже щасливий продовжити контракт із клубом мого життя, який дав мені все. Для мене це честь. Бути гравцем Барси – унікальне почуття, яке неможливо описати словами.

У мене максимальні амбіції – такі вимоги клубу, і ти маєш думати про те, щоб виграти усі матчі та усі можливі трофеї. Задля цього ми віддаватимемо всі сили", – сказав Кубарсі.

Стара угода 18-річного захисника з каталонцями була розрахована до літа 2027 року.

Цього сезону Пау Кубарсі відіграв за Барселону 36 матчів та забив три голи.