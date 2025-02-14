Футболіст продовжив контракт з каталонським клубом.
Пау Кубарсі, getty images
14 лютого 2025, 08:34
Захисник Барселони Пау Кубарсі прокоментував продовження контракту 2029 року.
"Я дуже щасливий продовжити контракт із клубом мого життя, який дав мені все. Для мене це честь. Бути гравцем Барси – унікальне почуття, яке неможливо описати словами.
У мене максимальні амбіції – такі вимоги клубу, і ти маєш думати про те, щоб виграти усі матчі та усі можливі трофеї. Задля цього ми віддаватимемо всі сили", – сказав Кубарсі.
Стара угода 18-річного захисника з каталонцями була розрахована до літа 2027 року.
Цього сезону Пау Кубарсі відіграв за Барселону 36 матчів та забив три голи.