Ліга Європи

Наставник "вовків" поділився своїми думками перед грою з Порту.

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував майбутній матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Порту.

"На даний момент у мене усі гравці здорові. Тепер я маю сьогоднішній вечір і завтрашній ранок, щоб визначитися зі складом.

Мене не цікавлять справи, не пов'язані із полем. Суддя – французький вундеркінд, який судив фінал Євро. Він був у мене на двох іграх, коли я був у Лізі 1. Він чудовий арбітр. У мене було багато ігор, близько 90 у турнірах УЄФА, і я ніколи нічого не говорив про арбітрів. Я завжди приймаю все, я знаю, що вони виконують дуже складну роботу.

У плані результатів нам ще багато треба сказати, є над попрацювати. Немає сенсу думати: "Де ми були, якби я приєднався раніше?". Важливо те, що роблять хлопці зараз: грають впевнено, насолоджуються собою, допомагають один одному – це чудово. І я думаю, що наші фанати також дуже раді.

Я завжди тримаю оборону проти всіх суперників. Футбол — чудова гра, бо в ній немає певних висновків. Результат ніколи не буває передбачуваним, і найкраща команда не завжди перемагає. Я сказав це після першого матчу і зараз кажу — шанси 50 на 50. Порту — відмінна команда з молодим тренером. Вони зіграли п'ять ігор із ним і не програли жодної. Нам протистоятиме дуже хороша команда, дуже молода з великою кількістю технічних можливостей. Це буде чудова гра.

Артем Довбик удосконалюється. Йому треба багато працювати. Він наша центральна точка в атаці. Наш найкращий бомбардир. Іноді він – чудова центральна фігура для нас, а іноді ми не можемо надати йому гідну підтримку. Це безперервний процес, який потребує вдосконалення. Єдиний спосіб згладити недоліки – це працювати.

Матс Гуммельс добре відновлюється. Він виглядає добре. Він виглядає більш різким та вибуховим, так що він готовий.

Хлопці у гарній формі. Я дуже пишаюся ними. Вони віддали мені все з першого дня. Вони прийняли мене як свого і це було дуже приємно. Я задоволений усім, що ми зробили у першому матчі. Вони грали чудово як у складі з 11 гравців, так і коли нас залишилося десять.

Сьогодні ввечері я зважу останні кілька днів підготовки, і виберу тих, хто, на мою думку, зможе добре виступити. Кожен може бути варіантом для заміни Алексісу Салемакерсу. Матіас Суле справив на мене велике враження у грі з Наполі. Він чудово зіграв на цій позиції. Так що так, цілком можливо, що він отримає шанс.

Ми завжди працюємо над стандартами, але я думаю, що іноді є елемент випадковості. Звичайно, ми помиляємось, але, за винятком голу, ми дуже добре зіграли проти Порту та проти Парми, коли ми не дали їм швидко просувати м'яч уперед. Іноді бувають періоди, коли ви пропускаєте голи через певні ситуації. Завтра нам потрібно буде бути дуже обережним проти Порту. Як я вже сказав, це технічно обдарована команда, і вони грають у дуже прямий футбол, тож нам потрібно буде бути дуже обережними.

Я думаю, що ми досягаємо успіху з точки зору кількості забитих і пропущених голів. Я не вірю в алгоритми, але статистика дійсно підказує вам, чи є у вас певний тип гравців, які звикли забивати певну кількість голів. У вас може бути рік, в якому гравці заб'ють трохи менше, або інший, в якому вони заб'ють набагато більше. Іноді все залежить від того, хто забиває, або скільки у вас гравців, які звикли забивати голи.

Новини про смерть багаторічного президента Порту Пінту Да Кошти справді сумні. Він був містером Порту. Він був президентом 42 роки – це неймовірний термін.

Щодо Порту, то суперник приїде сюди, щоб грати у свою гру. Вони, можливо, будуть трохи обережнішими, але вони завжди будуть готові завдати нам удару на контратаках", — наводить слова Раньєрі прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рома — Порту відбудеться завтра, 20 лютого, о 19:45 за Києвом. У першому матчі було зафіксовано нічию — 1:1.