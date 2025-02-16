Португалія

Не стало Жорже Нуну Пінту да Кошти.

На 88-му році життя помер колишній президент Порту Жорже Нуну Пінту да Кошта, повідомляє офіційний сайт клубу.

Да Кошта очолював Порту 42 роки — з 1982 по 2024 рік, що стало найдовшим президентським терміном в історії професійного футболу.

Під його керівництвом Порту 23 рази ставав чемпіоном Португалії, 15 разів вигравав національний кубок та 22 рази здобував Суперкубок країни, двічі вигравав Лігу чемпіонів (1987, 2004) та двічі перемагав у Кубку УЄФА (2003, 2011).

Раніше повідомлялось, що Венделл змінив Порту на Сан-Паулу.