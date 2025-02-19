Ліга Європи

Джанлука Манчіні поділився своїми думками перед грою з "драконами".

Захисник Роми Джанлука Манчіні прокоментував майбутній матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Порту.

"Я відновився. Це був сильний удар у минулій грі, тож тренер вирішив мене замінити. Тепер усе гаразд.

У кожній тактичній схемі різні завдання. Коли ви праворуч, ви можете трохи висунутися вперед і бути трохи агресивнішим. Ви можете більше виходити в атаку та грати з м'ячем. Але вам все ще потрібно ретельно думати, але ви можете дозволити собі трохи більше. Як центральний захисник, ви опікун, який повинен стежити за всім, що відбувається на полі. Центральний захисник та воротар — двоє, які найбільше говорять та бачать багато ситуацій на полі. Коли я граю там, я маю затикати прогалини, тому що якщо інший захисник помиляється, у суперника є відкрита дорога до воріт. Обидві позиції є важливими, і я щасливий на будь-якій з них. Я намагаюся робити все можливе.

Усі мої партнери по команді виглядають добре, незважаючи на критику. Вони виглядають спокійними та працюють на благо команди. Вони віддають усі сили на тренуваннях та на полі, де б вони не були. Як команді нам потрібні такі люди. Цього року команда справді відчувається як сім'я, бо ми пережили погані часи, але ми ніколи не здавалися. Я тут уже багато років, і минуло багато часу, відколи я бачив такий колектив.

Щодо мене та Роми, я говорив це багато разів: я щасливий тут, я люблю це місто та люблю цей клуб. Я бачу, що вболівальники цінують мене, і це наповнює мене гордістю та змушує мене віддавати ще більше на полі. Я живу сьогоденням і не люблю надто багато думати про майбутнє, але якби мені довелося зазирнути вперед, я без проблем сказав би, що я дуже щасливий тут.

Попереду можливе римське дербі у єврокубках? Це нічого не змінює. Ви говорите про щось гіпотетичне, але в роздягальні ми думаємо тільки про завтрашню гру, а не про те, що може статися пізніше, чи то Атлетік чи Лаціо. Завтрашній день – ось що важливо.

Потрібно відчувати правильний тиск. Це велика гра, і ми це знаємо, але Рома провела багато великих ігор, подібних до цієї, за останні кілька років, і ми завжди говоримо те саме. Це вирішальна гра, і ми добре підготувалися до неї.

Порту — це сильна команда з кількома зірковими гравцями, особливо в атаці, такими як Пепе та Моура, який майстерний та швидкий. Минулого тижня я грав із Омородіоном. Завтра, залежно від рішення тренера, ми побачимо з ким мені доведеться грати. І залежно від цього я підготуюся до цього якнайкраще. У нас є відео, які нам дає тренерський штаб, щоб ми могли дізнатися про всіх, з ким граємо.

Якщо ви розумна людина — а я себе такою вважаю — ви переглядаєте свої матчі. Наприкінці року я намагаюся підбити підсумки. Ну, я подивився на себе в дзеркало і сказав собі, що не можу пропустити три чи чотири гри на рік через жовті картки, особливо за безглузді протести. Тренери допомогли мені. Однією з перших речей, які сказав мені тренер, коли він прийшов, було не заперечувати рішення суддів, тому що він знає, що це впливає на твою гру, особливо в обороні.

Мені 28, але я все ще маю багато речей, які я можу поліпшити. Я намагаюся покращити все, що може робити захисник – читання гри, швидкість. Я працюю над різними ситуаціями: коли я був молодшим, я думав, що крик на партнера по команді, який зазнає труднощів, заведе його, але тепер я розумію, що до деяких потрібен інший підхід. У міру дорослішання ви навчаєтесь. Ви ніколи не перестаєте вдосконалюватись. Я думаю, навіть Тотті все ще навчався у 41 рік, як і інші гравці світового класу, такі як Мальдіні. Я не на їхньому рівні, але я намагаюся вдосконалюватися щодня.

Що зробив Клаудіо Раньєрі, щоб змінити ситуацію? Коли тренер вперше увійшов до роздягальні — там було не так багато гравців, бо була міжнародна перерва — я раптово відчув, як моє тіло розслабилося, бо саме це почуття він випромінював. Ми всі виросли, спостерігаючи, як він тренує найкращих та великі команди. Він розклав нас по поличках, змусив кожного з нас робити свою роботу. Він працював над ідеєю команди, допомагаючи нам та даючи кожному тактичні вказівки.

Він повернув усмішки, яких не вистачало, бо ми їх втратили за кілька тижнів до його приходу. Коли ви граєте, ви повинні посміхатися. Вам потрібно бути щасливим, виходячи на поле, щоб вчитися та рости. Якщо ви не спокійні, ви несете із собою напругу і це впливає на результати. Це те, що зробив тренер, і ви можете побачити це за результатами. Ми поки що нічого не досягли, але ми починаємо бачити результати", — наводить слова Манчіні прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рома — Порту відбудеться завтра, 20 лютого, о 19:45 за Києвом. У першому матчі було зафіксовано нічию — 1:1.