У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи-2024/25 на нас чекає протистояння між Реалом Сосьєдад і Манчестер Юнайтед, яке відбудеться на стадіоні Аноета у Сан-Себастьяні.

ЧЕТВЕР, 6 БЕРЕЗНЯ, 19:45. АНОЕТА, САН-СЕБАСТЬЯН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІВАН КРУЖЛЯК (СЛОВАЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Реал Сосьєдад проводить непростий сезон у Ла Лізі, демонструючи нестабільну гру. Команда Іманоля Альгуасіля не змогла конкурувати з Реалом Мадрид у лютому у Кубку Іспанії, хоча поступилася лише мінімально, тоді як останній матч із Барселоною завершився катастрофою — 0:4. Однак головна проблема басків – низька результативність. 23 забиті голи у 26 матчах чемпіонату говорять самі за себе. Попри це, Сосьєдад впевнено пройшов до 1/8 фіналу Ліги Європи, здолавши Мідтьюлланн, і тепер має намір скористатися підтримкою рідних трибун, щоб створити комфортний гандикап перед матчем у Манчестері.

Манчестер Юнайтед підходить до цього матчу в становищі затяжної кризи. Виліт із Кубка Англії після домашньої поразки від Фулгема став черговим ударом для Рубена Аморіма, який усе ще намагається стабілізувати гру своєї команди. Ліга Європи – єдина можливість для "червоних дияволів" здобути трофей цього сезону, а отже мотивації їм не бракуватиме. Проте навіть перемоги над Іпсвічем і Лестером у чемпіонаті були здобуті не без проблем, що лише підкреслює нестабільність Юнайтед.

Кадрові проблеми також не полегшують завдання англійцям. Мануель Угарте та Гаррі Магуайр пропустили останнє тренування через ушкодження, а Лісандро Мартінес, Амад Діалло, Мейсон Маунт і Люк Шоу залишаються поза грою. У Реала Сосьєдад ситуація дещо краща: хоча Джон Пачеко не зможе допомогти команді, важливий опорник Мартін Субіменді, який отримав пошкодження у матчі проти Барселони, повернувся до тренувань і, ймовірно, буде готовий вийти на поле.

Цей поєдинок може стати справжнім шаховим протистоянням, де кожна помилка буде на вагу золота. Обидві команди мають труднощі в атаці, тож уболівальники навряд чи побачать багато голів. Проте безкомпромісна боротьба та інтрига гарантовані, адже для обох клубів це ключовий момент сезону. Для іспанського клубу це шанс заявити про себе на європейській арені, а для англійців – можливість врятувати сезон, який поки що складається далеко не найкращим чином. На полі стадіону Аноета очікується запекла боротьба, адже обидві команди мають свої амбіції та прагнуть отримати перевагу перед матчем-відповіддю.

За версією букмекерів, незначними фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Іманоля Альгуасіля. Так, на перемогу Сосьєдада в основний час пропонується коефіцієнт 2,14, тоді як потенційний успіх Ман Юнайтед оцінюється показником 3,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,20. Прихід іспанців до наступної стадії оцінюється в 1,94, а англійців — в 1,86.