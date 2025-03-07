Ліга Європи

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу другого за значимістю єврокубку.

Сьогодні, 6 березня, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

У першій грі Олімпіакос у гостях поступився Буде-Глімту з рахунком 0:3. У складі норвезької команди відзначилися Константинос Цолакіс та Каспер Гег, який оформив дубль.

Український форвард Олімпіакосу Роман Яремчук вийшов у стартовому складі та провів на полі 59 хвилин.

Буде/Глімт — Олімпіакос 3:0

Голи: Цолакіс (аг), 13, Гег, 45, 55.

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Гундерсен, Бйортуфт, Бйоркан — Ев'єн (Аукленн, 73), Берг, Фет (Сальтнес, 22) — Бломберг (Гелмерсен, 73), Гег (Дюбвік Мяяття, 73), Гауге (Серлі, 90).

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Б'янкон, Карму (Рецос, 81), Ортега (Бруно Оньємаєчі, 81) — Ессе, Мартінш — Музакітіс (да Кошта, 59), Мачадо, Пальма Осегера (Вельде, 74) — Яремчук (Костулас, 59).

Попередження: Б'янкон.

У другій зустрічі Айнтрахт у гостях здобув перемогу над Аяксом із рахунком 2:1. Нідерландці відкрили рахунок на десятій хвилині зусиллями Браяна Броббі, але ще до перерви німці зрівняли цифри на табло – автором голу став Хуго Ларссон. Перемогу гостям забезпечив результативний удар Ельє Скірі на 70 хвилині.

Аякс - Айнтрахт Франкфурт 1:2

Голи: Броббі, 10 - Ларссон, 28, Скірі, 70.

Аякс: Пасвер (Гортер, 24) — Гаї, Шутало, Бас, Гато — Мокіо (Фітц-Джим, 71), Гендерсон, Тейлор — Траоре (Коннаду, 71), Броббі (Бергейс, 63), Годтс (Едвардсен, 63).

Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Крістенсен, Коллінз, Тута, Теат — Кнауфф (Ельє Ваї, 81), Ларссон, Скірі, Гетце (Узун, 90) — Екітіке (Шаїбі, 81), Баоя (Браун, 73).

Попередження: Траоре, Гендерсон — Скірі, Коллінз.

Насамкінець Вікторія Пльзень не змогла стримати Лаціо. Матч закінчився з рахунком 1:2 на користь "орлів". На гол Алессіо Романьйолі, чехи відповіли точним ударом Рафіу Дуросінмі.

Потім на 77 хвилині гості залишилися меншості після вилучення Ніколо Ровелли, а на третій компенсованій хвилині Жиго залишив команду вдев'ятьох. Однак це не завадило Густаву Ісаксену забити переможний м'яч на восьмій доданій хвилині.

Вікторія Пльзень — Лаціо 1:2

Голи: Дуросінмі, 53 - Романьйолі, 18, Ісаксен, 90+8.

Вікторія Пльзень: Єдлічка — Две, Маркович, Ємелка — Мемич (Копіц, 84), Черв (Максім Панош, 80), Калвах, Каду — Видра, Шульц — Дуросінмі (Прінс, 85).

Лаціо: Проведель — Марушич, Жиго, Романьйолі, Тавареш (Лаццарі, 57) — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Педро (Чауна, 62), Нослін (Весіно, 62) — Діа (Патрік, 82).

Попередження: Калвах, Каду, Черв — Весіно, Патрік.

Вилучення: Ровелла, 77, Жиго, 90+3.

Також додамо, що ще в одній зустрічі Рома з українцем Артемом Довбиком вирвала перемогу над Атлетиком.