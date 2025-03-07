Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 6 березня 2025 року.
АЗ Алкмар — Тоттенгем, Getty Images
07 березня 2025, 14:40
Нідерландський АЗ Алкмар у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на своєму полі мінімально обіграв лондонський Тоттенгем (1:0).
Єдиний м'яч був забитий у середині першого тайму, коли на 18 хвилині Лукас Бергвалль зрізав м'яч у власні ворота.
Нагадаємо, матч-відповідь пройде 13 березня, о 22:00 за Києвом.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу АЗ Алкмар — Тоттенгем у рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:
АЗ Алкмар — Тоттенгем 1:0
Гол: Бергвалль (аг), 18.
АЗ Алкмар: Овусу-Одуро — Майкума, Гус, Пенетра, Вольфе — Класі, Бюрместер (Садік, 81), Копмейнерс — Поку (Белич, 81), Перротт (ван Дейн, 81), Лахдо (Касіус, 9 (Сміт, 66)).
Тоттенгем: Вікаріо — Грей, Дансо, Удоджі (Порро, 72), Спенс — Бергвалль, Бентанкур, Меддісон (Сарр, 72) — Сон (Соланке, 72 (Скарлетт, 90+2)), Тель (Одобер, 46), Джонсон.
Попередження: Копмейнерс, Поку, ван Дейн — Бентанкур.