Ліга Європи

Наставник "шпор" поділився своїми думками після гри з АЗ.

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти нідерландського АЗ Алкмара (0:1).

"Ми не досягли успіху, практично у всіх аспектах гри. Ми не змогли вникнути в жодну частину гри. Нам було важко набрати обертів з м'ячем, ми не були такими агресивними, як треба, особливо без м'яча. Це було складне покриття поля, але ми про це знали. Ми просто не впоралися із труднощами, з якими зіткнулися. Це дозволило АЗ увійти до ритму, який, коли граєш у гостях, важко зупинити.

Поразка — це сукупність факторів, але ми проаналізуємо і з'ясуємо, в яких областях у нас виникли труднощі, але можна сміливо сказати, що наша гра була далекою від того рівня, на якому вона має бути.

Травма Домініка Соланке наприкінці гри? Я не впевнений у травмі. Схоже на забій, але я точно не бачив. Сподіваюся, нічого серйозного.

Ще раз повторю – ми не змогли зібратися з силами і не налаштувалися на виїзний матч у Європі. Це завжди важко, і ми, очевидно, пропустили гол, що стало розчаровуючим рядом подій, але навіть після цього ми так і не змогли увійти до гри.

У мене немає жодних сумнівів у нашій здатності зламати їх у грі у відповідь, але, очевидно, нам потрібно грати трохи інакше, ніж тут, не тільки з м'ячем, але і без м'яча. Ми повинні бути набагато агресивнішими. Нам просто не вистачало агресії у всьому. Якщо ми вирішимо ці проблеми, я впевнений, ми зможемо принаймні доставити їм більше проблем. Рахунок всього 0:1, так що, я думаю, це позитивний момент, тому що ми не дозволили грі втекти від нас", — наводить слова Постекоглу прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу АЗ Алкмар — Тоттенгем.