Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 6 березня 2025 року.

Манчестер Юнайтед у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи не зміг обіграти Реал Сосьєдад (1:1).

Підопічні Рубена Аморіма відкрили рахунок на 57 хвилині зусиллями Джошуа Зіркзе, але через 13 хвилин "біло-блакитні" зрівняли цифри на табло завдяки голу у виконанні Мікеля Оярсабаля, який реалізував пенальті.

Нагадаємо, гра-відповідь пройде в четвер, 13 березня, о 22:00.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Манчестер Юнайтед у рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Реал Сосьєдад — Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Оярсабаль, 70 (пен.) — Зіркзе, 57.

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо (Оскарссон, 63), Агерд, Субельдія, Муньйос — Мендес, Турр’єнтес (Марін, 63), Сучич (Оласагасті, 88) — Кубо (Кубо, 80), Оярсабаль, Барренечеа (Арамбуру, 63).

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Йоро (Лінделеф, 87) — Далот, Каземіро, Фернандеш, Доргу — Зіркзе (Кольєр, 87), Гарначо (Еріксен, 77) — Гойлунн.

Попередження: Субельдія — Фернандеш.