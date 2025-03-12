Ліга Європи

Марко Бароні вважає, що його команда ще має багато роботи в матчі-відповіді проти Вікторії Пльзень.

Головний тренер Лаціо Марко Бароні прокоментував майбутній матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти чеської Вікторії Пльзень.

"Керувати грою було б найбільшою помилкою. Ми повинні грати в кожній грі так, ніби хочемо перемогти. Ми знаємо, що завтра буде гра на вибування, і ми не можемо думати, що в нас вже є результат. Команді потрібно вийти на поле з бажанням грати.

Хто у найкращій формі, той і гратиме. Ми викладемося на повну, і не має значення, хто почне матч, а хто вийде пізніше. Ми не будемо робити жодних оцінок чи прогнозів.

Кастельянос готовий повернутись на поле. Нам потрібно буде оцінити його стан та Тавареша. Деле-Баширу все ще відчуває невеликий дискомфорт і мені потрібно поговорити з ним, тому що я хочу, щоб він був спокійний, коли вийде на поле. У нього все ще болить кісточка.

Я ніколи не говорю про втому, тому що я хотів би грати весь час. Якщо команда грає кожні три дні, це означає, що у неї все гаразд", — наводить слова Бароні Football-Italia.

Нагадаємо, матч Лаціо – Вікторія Пльзень відбудеться завтра, 13 березня, о 19:45 за Києвом. У першій грі "орли" виграли – 2:1.