Ліга Європи

Керманич Ман Юнайтед висловився напередодні вирішальної гри 1/8 фіналу Ліги Європи.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Реалом Сосьєдад, яке відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

Головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім поділився очікуваннями від майбутньої гри та оцінив рівень її важливості.

"У нас є чіткий план щодо наступного сезону. Звісно, ми також граємо в Лізі Європи, і це може дати можливість вийти в Лігу чемпіонів. Ніколи не знаєш. Це ще занадто далеко, але ситуація може змінитися, ми не знаємо напевно.

Ми маємо план, ми знаємо, що робити. Так, зараз непростий період, але найголовніше – мати стратегію, розуміти, які гравці потрібні. Чи може це передбачати продаж гравців? Побачимо. Зараз ми зосереджені саме на цій частині сезону. Завтрашній матч може змінити все, тож подивимося, як буде далі.

У цьому контексті вихід до чвертьфіналу також важливий, бо це додасть нам більше енергії для продовження сезону. Ми це розуміємо. Це не сильно змінить плани на наступний сезон, але допоможе завершити цю кампанію у кращий спосіб. Тому завтрашній матч буде для нас справді важливим. Сьогодні мені дуже сподобалося тренування, тож ми готові до гри", — цитує слова Рубена Аморіма офіційний сайт МЮ.

Матч-відповідь Манчестер Юнайтед — Реал Сосьєдад відбудеться у четвер, 13 березня, о 22:00 за київським часом. Перша гра в Іспанії зафіксувала нічию 1:1.