Французька команда була сильнішою в обох матчах протистояння.
Ліон - ФКСБ, Getty Images
13 березня 2025, 23:49
У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Ліон на своєму полі впевнено розібрався зі Стяуа (ФКСБ) з рахунком 4:0.
Перемогу "ткачам" принесли оформлені дублі у виконанні Ернеста Нуами та Жоржа Мікаутадзе.
Таким чином, Ліон впевнено пройшов до чвертьфіналу із загальним рахунком 7:1.
Ліон — ФКСБ 4:0 (перший матч — 3:1)
Голи: Мікаутадзе, 14, 47, Нуама, 37, 88.
Ліон: Альмада — Мейтленд-Найлз, Мата, Ніакате (Чалета-Цар, 46), Сантос (Кюмбеді Нсек, 75) — Толіссо, Тессманн (Матич, 53), Верету — Шеркі (Мартін Фофана, 65), Мікаутадзе, Нуама.
ФКСБ: Зіма — Крецу (Попеску, 46), Нгезана, Дава, Радунович (Чісотті, 46) — Кірікеш, Шут (Мусі, 46) — Штефенеску, Еджума (Мікулеску, 46), Тома (Георгіце, 79) — Белуце.