Ліга Європи

Команда Рубена Аморіма крокує у чвертьфінал, де зіграє з Ліоном.

В другому матчі 1/8 фіналу другого за значущістю єврокубка Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Реал Сосьєдад. В першому поєдинку була зафіксована нічия з рахунком 1:1. В стартовому складі Юнайтед з'явився Айден Гевен, адже Гаррі Магвайр та Лені Йоро травмовані.

Команди активно розпочали матч й регулярно загрожували воротам один одного. Вже на 7 хвилині арбітри передивлялись повтор епізоду, в якому Де Лігт боровся з Оярсабалем у своєму штрафному та, в підсумку, призначили пенальті. Такефуса Кубо впевнено реалізував вирок та вивів свою команду вперед в двоматчевому протистоянні.

За декілька хвилин Бруну Фернандеш отримав шикарний пас від Каземіро в чужому штрафному й викотив м'яч на Гойлунна, який не зміг пробити Реміро ударом з декількох метрів. Але його підштовхував Субельдія — за це арбітр призначив ще один одинадцятиметровий, який реалізував Фернандеш. Бурун впевнено розвів м'яч та воротаря по кутах.

Команда Рубена Аморіма не припиняла тиснути й могла забити, коли Зіркзе класно обіграв опонента в чужому штрафному й покотив в центр на Гойлунна. Данець пробив, але м'яч лише облизав стійку. Відпочивати команди пішли за рівного рахунку, а вже на початку другого тайму арбітр знов був у центрі уваги. Доргу перечепився через Елустондо в чужому штрафному, а Бенуа Бастьєн вказав на "точку". Фернандеш знов не залишив шансів Реміро. 2:1.

Баски намагались змінити хід поєдинку, але для цього спочатку треба було нейтралізувати Патріка Доргу, який виграв дуель в Елустондо, а згодом й відправив відпочивати свіжого Арамбуру. Данець класно відкрився під пас Зіркзе й опинився на газоні — венесуельцю це коштувало червоної картки.

В більшості Юнайтед продовжував атакувати й мав ще декілька класних моментів. Спочатку команда Аморіма розіграла шикарну комбінацію на лівому фланзі, яку завершував ударом Зіркзе — Реміро врятував свою команду. А згодом Мазрауї прокинув м'яч поміж ніг супротивнику й навісив на дальню стійку, звідки Зіркзе не зміг влучити в дальній кут.

На 87-й хвилині "червоні дияволи" все ж таки забили третій м'яч. Гарначо розігнав атаку Юнайтед й покотив на Фернандеша, який пробив точно в дальній кут. 3:1. Фінальну точку поставив Далот в компенсований час. Гойлунн класно прострілив з лівого флангу й покотив на Діогу, який ударом в один дотик загнав м'яч під поперечину. 4:1. Манчестер Юнайтед крокує далі й зіграє у чвертьфіналі проти Ліона.

Манчестер Юнайтед — Реал Сосьєдад 4:1 (перший матч — 1:1)

Голи: Фернандеш, 16 (пен), 50 (пен), 87, Далот, 90+1 - Оярсабаль, 10 (пен)

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Гевен — Далот, Каземіро (Кольєр, 78), Фернандеш (Еріксен, 89), Доргу — Зіркзе, Гойлунн, Гарначо

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо (Траоре, 80), Субельдія (Арамбуру, 56), Агерд, Муньйос — Марін (Турр'єнтес, 56), Субіменді, Мендес — Беккер (Барренечеа, 55), Оярсабаль, Кубо (Оскарссон, 76)

Попередження: де Лігт, Кольєр — Субельдія, Марін, Оярсабаль, Елустондо, Барренечеа, Агерд

Вилучення: Арамбуру, 63