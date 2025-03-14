Ліга Європи

Українець подякував за підтримку.

Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук прокоментував дубль у ворота Буде-Глімт (2:1) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Я грав у багатьох командах у своїй кар’єрі й бачив багато чого, але ці вболівальники унікальні.

Підтримувати до фінального свистка, останні секунди, навіть коли результат далеко не бажаний, це реальна сила, яка робить цю команду особливою.

Дякую, я відчуваю твою любов, Олімпіакос", — написав Яремчук в Інстаграм.

Для Яремчука це 26 матч цього сезону — на його рахунку шість голів при двох результативних передачах.