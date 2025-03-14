Ліга Європи

Відбувся заключний матч-відповідь 1/8 фіналу турніру.

У заключному матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Рейнджерс на своєму полі поступився Фенербахче з рахунком 0:2 за підсумками основного часу.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на 45 хвилині результативним ударом відзначився Себастьян Шиманські. Потім на 73 хвилині польський хавбек оформив дубль.

У першій грі Рейнджерс обіграв Фенербахче з рахунком 3:1, а 0:2 в основний час гри у відповідь означало, що матч перебрався в овертайми.

У додатковому часі команди голами не порадували, тому долю путівки до чвертьфіналу вирішила серія післяматчевих пенальті, де сильнішими виявилися шотландці з рахунком 3:2.

Рейнджерс — Фенербахче 0:2 (серія пенальті — 3:2) (перший матч 3:1)

Голи: Шиманські, 45, 73.

Рейнджерс: Батленд — Таверньєр, Балогун, Суттар — Стерлінг (Їлмаз, 56), Раскін, Баррон (Лоуренс, 95), Діас (Хаджі, 85) — Черни (Перейра, 106), Діоманде (Байрамі, 68) — Дессерс (Ігаман, 68).

Фенербахче: Егрібаят — Мюлдюр (Джику, 88), Шкрініар, Акчічек, Костич — Осаї-Семюел (Тадич, 74), Амрабат, Родрігес, Шиманські (Хакан Яндаш, 106) — Таліска (Джеко, 75), Ен-Несірі (Кахведжі, 106).

Попередження: Стерлінг, Балогун, Суттар, Діоманде, Дессерс, Їлмаз — Таліска, Джику, Кахведжі.