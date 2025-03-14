Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 13 березня 2025 року.

Олімпіакос у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи на своєму полі обіграв Буде-Глімт (2:1).

Перемогу грецькій команді забезпечив оформлений дубль у виконанні українського форварда Романа Яремчука, який з'явився на полі після перерви. У норвежців єдиний м'яч забив Каспер Гег.

Також додамо, що на 63 хвилині Родіней не реалізував пенальті у ворота Буде-Глімта, а на 89 хвилині Костантінос Цолакіс залишив греків у меншості.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олімпіакос — Буде-Глімт у рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Олімпіакос — Буде/Глімт 2:1 (перший матч — 0:3)

Голи: Яремчук, 53, 65 - Гег, 36.

Олімпіакос: Цолакіс — да Кошта, Рецос, Пірола, Ортега (Оньємаєчі, 75) — Ессе (Яремчук, 46), Гарсія — Родіней, Орта (Музакітіс, 46), Мачадо (Б'янкон, 83) — Мартінш (Пальма, 79).

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд (Вембангомо, 70), Гундерсен, Бйортуфт, Бйоркан — Ев'єн (Мяяття, 90+2), Берг, Сальтнес (Аукленн, 90+2) — Бломберг, Гег (Гелмерсен, 69), Гауге (Нільсен, 87).

Попередження: Мартінш, Родіней, Б'янкон — Шевольд, Хайкін, Ев'єн.

Вилучення: Цолакіс, 89 (пряма червона).

На 63 хвилині Родіней (Олімпіакос) не реалізував пенальті.