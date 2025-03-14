Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 13 березня 2025 року.

Рейнджерс у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи на своєму полі обіграв Фенербахче в серії післяматчевих пенальті та пройшов у чвертьфінал турніру.

Основний час матчу закінчився з рахунком 2:0 на користь команди Жозе Моурінью, у складі якої дублем відзначився Себасьян Шиманські.

Гра перейшла до овертайму, але у підсумку все вирішила серія пенальті, де Рейнджерс обіграв Фенербахче з рахунком 3:2.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рейнджерс — Фенербахче у рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Рейнджерс — Фенербахче 0:2 (серія пенальті — 3:2) (перший матч 3:1)

Голи: Шиманські, 45, 73.

Рейнджерс: Батленд — Таверньєр, Балогун, Суттар — Стерлінг (Їлмаз, 56), Раскін, Баррон (Лоуренс, 95), Діас (Хаджі, 85) — Черни (Перейра, 106), Діоманде (Байрамі, 68) — Дессерс (Ігаман, 68).

Фенербахче: Егрібаят — Мюлдюр (Джику, 88), Шкрініар, Акчічек, Костич — Осаї-Семюел (Тадич, 74), Амрабат, Родрігес, Шиманські (Хакан Яндаш, 106) — Таліска (Джеко, 75), Ен-Несірі (Кахведжі, 106).

Попередження: Стерлінг, Балогун, Суттар, Діоманде, Дессерс, Їлмаз — Таліска, Джику, Кахведжі.