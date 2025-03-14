Ліга Європи

Фенербахче португальського тренера вилетіло від Рейнджерс.

Головний тренен Фенербахче Жозе Моурінью прокоментував виліт від Рейнджерс в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Ми мали перемагати за підсумками 90 або хоча б 120 хвилин. Вітання Рейнджерс, але я думаю, що моя команда заслуговує на найкраще і від мене, і від уболівальників.

Мені дуже шкода. Особливо за своїх хлопців. Але я максимально пишаюся ними", – сказав португалець.

Нагадаємо, стали відомі усі пари 1/4 фіналу Ліги Європи-2024/25