Ліга Європи

Наставник "шпор" поділився своїми думками після гри з Айнтрахтом.

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта (1:1).

"Трохи розчаровані результатом, але хлопці провели дуже хороший матч. Важко грати, коли пропускаєш швидкий гол, а тим більше з ідеального удару. Добре, що відреагували швидко і зрівняли. Далі був повний контроль. Ми змарнували дуже багато моментів. Ми тричі влучили у перекладину, а їхній голкіпер робив неймовірні сейви. Але якщо ми будемо грати так на виїзді, то не сумніваюся у позитивному результаті.

Ми зробили правильні заміни. Усі гравці додали енергії та пожвавили гру. Це дуже важливо, адже у матчі-відповіді, можливо, доведеться грати 120 хвилин. Тому треба розуміти, що всі мають бути готовими.

Вже думаю про лівий фланг, адже на ньому хлопці добряче напрацювалися. Тому і вийшли Матіс, Джед та Папе, які додали ще більше тиску. Тому ми розраховуємо на усіх гравців.

Для Рішарлісона було важливо отримати ігрову практику. Попереду два матчі, і він отримає більше ігрового часу. Сподіваюся, що це допоможе йому набрати ігрову форму. Я задоволений, що більшість гравців відновилася і можуть грати", — наводить слова Постекоглу прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Айнтрахт.