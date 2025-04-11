Ліга Європи

Бойова нічия на Жерлані.

Головний тренер французького Ліона Паулу Фонсека висловився після першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи з Манчестер Юнайтед (2:2). Цитує португальського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Я сказав своїм гравцям, що дуже пишаюся ними, за проявлену мужність, за те, як вони вели гру, нав'язуючи свою динаміку та темп, і не боячись нічого.

Ми показали рівень майстерності. Тож я задоволений гравцями, командою, але не до кінця задоволений результатом. Можемо домогтися більшого, але не можна забувати, що граємо проти Манчестер Юнайтед, команди, яка дуже ефективна під час перехідних фаз.

Це дуже важливо. Насамперед тому, що команда показала, що ніколи не здається. Ми зберегли шанси рівними перед матчем-відповіддю. Знаємо, що буде дуже важко, але після показаного сьогодні шанси у нас", — заявив Фонсека.

Матч-відповідь між МЮ та Ліоном відбудеться 17-го квітня, о 22:00 за київським часом.