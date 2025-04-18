Ліга Європи

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Ліоном.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Ліона (5:4).

"Важко сказати, чи це була найкраща перемога в моїй кар'єрі. Останні два голи були чудовими, і це те, що ми можемо зберегти на майбутнє. Це було гарне почуття, але наприкінці гри, якщо ти виходиш до півфіналу, тобі хочеться виграти його. Якщо ти виходиш у півфінал і не виграєш його, це те саме почуття. Нам потрібно зосередитися на наступному етапі та спробувати виграти турнір.

За рахунку 2:4 було важко, але ти намагаєшся щось змінити чи підштовхнути гравців чи себе, щоби дати їм енергію. На стадіоні, у цьому клубі, у тебе завжди є відчуття, що може статися все, що завгодно. Це був ще один такий день.

Саме тому ми так любимо цей вид спорту. Коли у вас бувають такі моменти, вся робота варта того. Але потім ви закінчуєте гру, заспокоюєтеся та розумієте, що у нас наступна гра в неділю. Потім ми повинні подивитися, як гравці і чи готові вони грати, тому що ми маємо зосередитись на Лізі Європи.

Такі моменти можуть допомогти багатьом гравцям у такому сезоні та такому контексті. Вони можуть створити зв'язок між вболівальниками та гравцями, і ми можемо на кілька хвилин забути, який у нас сезон. Але, повторюся, зараз у нас гарний настрій, але завтра нам треба розпочати все спочатку. Ми маємо ризикнути, і якщо ми подивимося на наш сезон, то найважливіше для нас — це Ліга Європи.

У перерві в додатковий час мені довелося поміняти гравців на позиціях, щоб постаратися бути чіткими щодо позиції Магвайра. Потрібно було поставити Каземіро, Мейну та Маунта біля воріт, щоб спробувати забити один гол, і все могло змінитись, бо це підштовхнуло команду вперед. Звичайно, це складний момент, і нам мало дуже пощастити, щоб змінити гру, і це сталося.

Чи зіграє Магвайр знову на цій позиції у звичайній грі? У звичайному матчі ні. У такі моменти він справді важливий. Коли я бачу Гаррі і ставлю його нападником, я просто бачу хлопця, який перебуває всередині штрафного майданчика. Хіба він не якісний у штрафному? У протилежному штрафному майданчику він нападник, він не захисник, він знає, як поводитися в цьому просторі.

Півфінал із Атлетіком? Я грав проти них у передсезонні за Спортінг. Я трохи знаю цю команду. Звичайно, це інший момент сезону, і ми знаємо, що вони справді технічні. У них є два вінгери, які дійсно дуже якісні. У нас буде час оцінити всі характеристики суперника, і нам потрібно зосередитись на тому, що нам потрібно зробити до цієї гри, тому що нам це потрібно.

Наприкінці другого тайму команда була дуже втомленою, і ви можете відчути це за деякими гравцями. Бруну трохи стомився, тому мені треба бути обережним, навіть із ним", — наводить слова Аморіма прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Ліон.