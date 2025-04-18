Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 17 квітня 2025 року.

Лаціо у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи обіграв Буде-Глімт (3:1), але вилетів з турніру після серії післяматчевих пенальті та гостьової поразки (0:2).

Рахунок у матчі було відкрито на 21 хвилині зусиллями Кастельяноса, після чого на третій компенсованій хвилині до другого тайму Нослін перевів гру до овертайму.

Потім на 100 хвилині Діа вивів "орлів" вперед, але дев'ять хвилин потому Гелмерсен врятував норвежців від вильоту. На останній хвилині він заробив другу жовту картку і був вилучений з поля.

У серії пенальті Буде-Глімт був сильнішим із рахунком 3:2.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Буде-Глімт в рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Лаціо — Буде/Глімт* 3:1 (по пен. 2:3, перший матч – 0:2)

Голи: Кастельянос, 21, Нослін, 90+3, Діа, 100 — Гелмерсен, 109.

Лаціо: Мандас — Лаццарі, Хіла, Романьйолі, Марушич (Тавареш, 68) — Гендузі, Ровелла (Весіно, 85) — Ісаксен (Чауна, 84), Педро (Діа, 68), Дзакканьї (Нослін, 88) — Кастельянос.

Буде/Глімт: хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Гундерсен, Бйоркан (Серлі, 103) — Ев'єн (Мое, 89), Берг, Салтнес (Фет, 56) — Бломберг (Гелмерсен, 76), Гег (Мяяття, 76), Гауге.

Попередження: Ровелла, Лаццарі, Діа — Гег, Ев'єн, Гелмерсен, Берг, Шевольд.

Вилучення: Гелмерсен, 120 (друге попередження).