Ліга Європи

Цікава дуель у півфіналі ЛЄ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився напередодні першого матчу 1/2 фіналу Ліги Європи з Атлетік Більбао. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Хлопці готові. Всі наші футболісти грають за збірні, тому в нас постійно подвійне навантаження. В цьому контексті наприкінці сезону завжди важко.

Сезон був важким у всіх аспектах, але я не бачу в цьому проблеми. Гравці чекають цього матчу з нетерпінням і здатні перемогти. Це може змінити нашу динаміку на сьогоднішній день і на наступний сезон.

У кожному матчі ми граємо по-різному. В останньому матчі проти Борнмута ми пресингували дуже високо. Приблизно так само збираємося грати і з Атлетіком. Ми подивимося на сильні сторони суперника і будемо підлаштовуватися", — заявив Аморім.

Перший матч між Атлетік Більбао та Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.