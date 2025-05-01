Ліга Європи

"Шпори" будуть битися за омріяний трофей.

Нападник лондонського Тоттенгема Домінік Соланке висловився щодо протистояння з норвезьким Буде/Глімт в рамках 1/2 фіналу Ліги Європи. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми проводимо не найкращий сезон, особливо в чемпіонаті Англії. Але цьому є кілька причин. Наприклад, та велика кількість травм, яка була у нас, перш за все, на початку і в середині сезону. Але ми намагаємося дивитися з оптимізмом на фінальний відрізок сезону. Опинившись у півфіналі, ми можемо створити історію і взяти трофей. Ми повинні думати про це.

Перемога в Лізі Європи значила б для нас дуже багато. Заради цього я і прийшов у Тоттенгем — щоб вигравати турніри. Останніми роками наш клуб нічого не виграв, а тому такий трофей означав би дуже і дуже багато для клубу і наших вболівальників.

На нас чекає черговий складний матч, але ми віримо, що можемо перемогти, особливо якщо це буде наш день. Треба підійти до гри максимально зібраними. Розуміємо, що залишився крок до фіналу, тому треба показати свою гру. Ми починаємо вдома, тому добре б перемогти в першому матчі.

Сон суперзірка. Все, що він зробив для клубу, — це феноменально. Він тут уже дуже давно і продовжує показувати високий клас. Дуже приємно, що поруч у команді є такий досвідчений гравець із вогняною силою. Він великий капітан і чудово ладнає з усіма", — заявив Соланке.

Перший матч між Тоттенгемом та Буде/Глімт відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.

Раніше Анге Постекоглу висловився про майбутній матч з Буде/Глімт.