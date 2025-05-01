Ліга Європи

Наставник Буде-Глімт акцентує на важливості оборони та наголошує — команда готова до битви з потужним суперником.

Головний тренер норвезького Буде-Глімт Кьєтіль Кнутсен поділився очікуваннями від півфінального матчу Ліги Європи проти англійського Тоттенгема. Наставник підкреслив, що ключем до успіху стане збереження стилю та максимально злагоджена гра в обороні.

"Я сподіваюся, що гравці не будуть зосереджуватися на самій події, а повністю зосередяться на грі. Ми знаємо силу суперника. Це буде непросто", – заявив Кнутсен.

"Наша індивідуальність — це те, що дозволило нам пройти цей шлях. Ми показали, що здатні протистояти сильним суперникам — і вдома, і на виїзді.

"Постекоглу — чудовий тренер, ми перетинались, коли він очолював Селтік. Щоб мати шанс, нам потрібно бездоганно зіграти в обороні. Тоттенгем створює багато моментів — ми маємо бути максимально зібраними".

Матч розпочнеться сьогодні о 22:00.