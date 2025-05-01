Ліга Європи

"Червоні дияволи" не програють у цій єврокубковій кампанії.

Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунн напередодні першого матчу півфіналу Ліги Європи з Атлетік Більбао поспілкувався з журналістами. Цитує датського гравця офіційний сайт УЄФА.

"Нам додає впевненості те, що в цій Лізі Європи ми не програємо. Ми не обговорюємо це між собою, але думаю, що кожен пам'ятає про це. Адже це приємне досягнення, хоча вся робота ще не зроблена.

Наскільки я розумію, за цей клуб грають тільки ті, хто народився і виріс у цій частині країни. Дуже вражає, на якому високому рівні може грати команда у такій ситуації. У них хороші гравці і в обороні, і в атаці, а також у середній лінії. І чудовий тренер. Буде цікаво.

Аморім? Він сповнений футбольної пристрасті і зосереджений на тому, щоб домогтися максимуму від своїх гравців. Думаю, наш тренер розуміє, що попереду ще дуже багато роботи. У нього дуже цікавий підхід, і загалом ми рухаємося у правильному напрямку. Впевнений, що позитивні результати будуть і в чемпіонаті, і в кубкових турнірах. І звісно буде приємно підняти трофей над головою наприкінці сезону", — заявив Гойлунн.

Цього сезону Расмус Гойлунн відіграв за Манчестер Юнайтед 46 матчів, забив дев'ять голів та віддав чотири результативні передачі.