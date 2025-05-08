Ліга Європи

Норвезька команда вдома грає дуже потужно.

Головний тренер норвезького Буде/Глімт К'єтіль Кнутсен висловився про майбутній матч-відповіді з лондонським Тоттенгемом (перша гра — 1:3) в рамках півфіналу Ліги Європи. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Безумовно, для нас цей матч історичний, і ми хочемо показати себе з найкращого боку. Ми не фаворити на перемогу в протистоянні, але граючи вдома може статися будь-що. Це хороша відправна точка. Як і більшість команд, вдома ми граємо краще, ніж у гостях.

Тоттенгем — топова команда, чиї гравці перевершують наших у класі. Але все ж, якщо ми зможемо проявити впевненість на початку матчу і станемо грати у свій футбол, надія є.

Нам слід розраховувати на потужну підтримку наших вболівальників. Без них ми б не дійшли до півфіналу. Ми будемо битися за клуб та наших фанатів, а вони будуть гнати нас вперед. З тією підтримкою, яка в нас буде на стадіоні, 1:3 проти Тоттенгема здаються не такою вже й катастрофою", — заявив Кнутсен.

Матч-відповідь між Буде/Глімт та Тоттенгемом відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.