Ліга Європи

Неймовірне досягнення для "червоних дияволів" з огляду на їх форму в АПЛ.

Напередодні Манчестер Юнайтед повторно розгромив Атлетік (4:1) та вийшов у фінал Ліги Європи.

Таким чином, Манчестер Юнайтед став лише сьомим клубом в історії турніру, якому вдалося дійти до фіналу другого за значимістю єврокубкового турніру без жодної поразки.

У 14 зустрічах "червоні дияволи" здобули дев'ять перемог та п'ять разів зіграли внічию.

До цього таким досягненням могли похвалитися Бенфіка, Челсі, Інтер, Вільярреал, Айнтрахт та Баєр.

Додамо, що у фіналі турніру МЮ зіграє проти Тоттенгема. Фінал відбудеться 21 травня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Атлетік.