Неймовірне досягнення для "червоних дияволів" з огляду на їх форму в АПЛ.
Гравці Манчестер Юнайтед, Getty Images
09 травня 2025, 08:00
Напередодні Манчестер Юнайтед повторно розгромив Атлетік (4:1) та вийшов у фінал Ліги Європи.
Таким чином, Манчестер Юнайтед став лише сьомим клубом в історії турніру, якому вдалося дійти до фіналу другого за значимістю єврокубкового турніру без жодної поразки.
У 14 зустрічах "червоні дияволи" здобули дев'ять перемог та п'ять разів зіграли внічию.
До цього таким досягненням могли похвалитися Бенфіка, Челсі, Інтер, Вільярреал, Айнтрахт та Баєр.
Додамо, що у фіналі турніру МЮ зіграє проти Тоттенгема. Фінал відбудеться 21 травня.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Атлетік.