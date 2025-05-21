Ліга Європи

Гаррі Магвайр поділився своїми думками перед фіналом єврокубку.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр прокоментував майбутній фінал Ліги Європи проти Тоттенгема.

"Дивно повернутися в команду і багато грати у футбол. Коли граєш за цей клуб, можеш бути героєм на одному тижні і злодієм наступного. Я намагаюся не звертати на це занадто багато уваги в будь-якому випадку.

Коли граєш за цей клуб, хочеш виграти кожен матч. Попереду у нас велика гра. Це особливий вечір, особлива подія", — наводить слова Магвайра прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи Тоттенгем – Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, 21 травня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.