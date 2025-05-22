Ліга Європи

Керманич Тоттенгема прокоментував перемогу в Лізі Європи.

Напередодні лондонський Тоттенгем обіграв Манчестер Юнайтед у Більбао в рамках фіналу Ліги Європи УЄФА.

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 1:0 Відео гола та огляд фіналу Ліги Європи

Після завершення гри головний тренер "шпор" Анже Потекоглу прокоментував виступ власної команди.

"Цей матч не міг закінчитись краще, аніж він закінчився. Зараз таке відчуття, що мені понад 100 років, якщо чесно, але я не можу пишатись моїм тренерським штабом та гравцями.

Я завжди вірив у свої інстинкти і знав, що можу щось змінити в ментальності цього клубу. Важливо не те, скільки разів ти падаєш, а те, скільки разів ти піднімаєшся, і врешті-решт ми виграли та підняли кубок над головами.

Я був би розчарований, якби не зміг продовжити свій шлях зараз тут. Я — переможець, і завжди був ним упродовж усієї своєї кар'єри.

Я завжди відчував, що футбол на виліт відрізняється від футболу в чемпіонаті. Коли ти опиняєшся в такій ситуації, усе зводиться до хорошої організації, віри, наявності хорошого плану на гру, а потім моментів.

Якщо ти можеш мінімізувати моменти суперника, то маєш дійсно потужний фундамент під ногами. Я завжди був упевнений, що якщо ми вийдемо вперед за рахунком, то зможемо звести нанівець більшу частину того, що робив Ман Юнайтед.

Важко передати словами емоції. Я дуже пишаюсь гравцями. Прем'єр-міністр Австралії якось сказав про несподівану перемогу — це перемога для справжніх віруючих. Це неймовірна група гравців, які ніколи не сумнівались ані в мені, ані в тому, що ми робимо.

Я ухвалив рішення в січні, що це той трофей, за яким ми будемо боротись. Це суперечило думці інших людей у клубі, але я відчував, що ми можемо виграти цей трофей. Я відчував, що кінцева мета — виграти щось у цьому сезоні — була більш важливою, і це був єдиний спосіб, яким ми збирались це зробити.

Мій батько все ще зі мною. Його голос весь час звучить у мене в голові, і, коли я стаю старшим, я дивлюсь у дзеркало і іноді бачу його обличчя, яке мене лякає. Моя люба мама зараз у Греції з моєю сестрою та племінниками. Я впевнений, що вони на сьомому небі від щастя", — заявив австралійський фахівець.

Заключний матч сезону лондонський Тоттенгем проведе на власному полі проти Брайтона.