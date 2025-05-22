Ліга Європи

Голкіпер Тоттенгема прокоментував перемогу в Лізі Європи.

Напередодні лондонський Тоттенгем обіграв Манчестер Юнайтед у Більбао в рамках фіналу Ліги Європи УЄФА.

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 1:0 Відео гола та огляд фіналу Ліги Європи

Після завершення гри воротар "шпор" Гульєльмо Вікаріо прокоментував виступ власної команди.

"Я досі не можу повірити в те, що ми зробили сьогодні, це неймовірно. Ми написали історію, у прямому сенсі цього слова. Ця група гравців написала історію. Зараз. У 2025 році.

Мої сейви? Був також і ще один сейв — Міккі ван де Вена, прямо на лінії воріт — він не менш важливий.

Ми знали перед грою, що нам потрібні зусилля від кожного, і ми їх доклали, ми перемогли. Тепер ми повинні добряче це відсвяткувати", — заявив валлійський виконавець.

Заключний матч сезону лондонський Тоттенгем проведе на власному полі проти Брайтона.