Ліга Європи

У семи матчах аргентинець віддав одну гольову передачу.

Захисника і капітана Тоттенгема Крістіана Ромеро визнано найкращим гравцем Ліги Європи у сезоні-2024/25. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

27-річний аргентинець провів сім поєдинків, шість із яких у плей-оф.

У той же час півзахисника Раяна Шеркі було визнано найкращим молодим гравцем у єврокубковому турнірі.

На рахунку 21-річного француза 12 матчів, чотири забиті м'ячі та вісім результативних передач.

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи Тоттенгем мінімально переграв Манчестер Юнайтед (1:0).