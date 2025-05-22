У семи матчах аргентинець віддав одну гольову передачу.
Крістіан Ромеро, Getty Images
22 травня 2025, 22:00
Захисника і капітана Тоттенгема Крістіана Ромеро визнано найкращим гравцем Ліги Європи у сезоні-2024/25. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
27-річний аргентинець провів сім поєдинків, шість із яких у плей-оф.
У той же час півзахисника Раяна Шеркі було визнано найкращим молодим гравцем у єврокубковому турнірі.
На рахунку 21-річного француза 12 матчів, чотири забиті м'ячі та вісім результативних передач.
Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи Тоттенгем мінімально переграв Манчестер Юнайтед (1:0).