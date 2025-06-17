Жеребкування першого відбіркового раунду відбудеться сьогодні, 17 червня.
Гравці Шахтаря, ФК Шахтар
17 червня 2025, 10:45
Сьогодні, 17 червня, у Швейцарії відбудеться жеребкування першого відбіркового раунду Ліги Європи, у якому візьме участь донецький Шахтар.
Для першого раунду 16 команд було посіяно на дві групи, в яких є сіяні та несіяні клуби.
Шахтар потрапив до першої групи і буде сіяною командою — таким чином, суперником "гірників" може стати один із клубів цієї групи з несіяних учасників.
Потенційними суперниками команди Арди Турана будуть шведський Геккен, азербайджанський Сабах, фінський Ільвес Тампере та косовська Пріштіна.
Жеребкування першого відбіркового раунду розпочнеться о 16:00 за Києвом.
Нагадаємо, Шахтар за підсумками минулого сезону посів третє місце у турнірній таблиці УПЛ.