Ліга Європи

Жеребкування першого відбіркового раунду відбудеться сьогодні, 17 червня.

Сьогодні, 17 червня, у Швейцарії відбудеться жеребкування першого відбіркового раунду Ліги Європи, у якому візьме участь донецький Шахтар.

Для першого раунду 16 команд було посіяно на дві групи, в яких є сіяні та несіяні клуби.

Шахтар потрапив до першої групи і буде сіяною командою — таким чином, суперником "гірників" може стати один із клубів цієї групи з несіяних учасників.

Потенційними суперниками команди Арди Турана будуть шведський Геккен, азербайджанський Сабах, фінський Ільвес Тампере та косовська Пріштіна.

Жеребкування першого відбіркового раунду розпочнеться о 16:00 за Києвом.

Нагадаємо, Шахтар за підсумками минулого сезону посів третє місце у турнірній таблиці УПЛ.