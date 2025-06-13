Україна

Тренер "гірників" дав перше інтерв'ю після призначення.

Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів, як він вів перемовини щодо переходу в донецький клуб.

"Насамперед найважливішим було те, що від перших зустрічей йшлося тільки про гру і про те, що відбувається на полі. Я люблю говорити про футбол, про деталі. Тож я побачив, що також є цікавість до деталей. Друге – протягом своєї кар’єри я був гравцем і тренером, який прагнув, мріяв про перемогу. Шахтар також має мету, мрію знову перемагати, завжди. Тож, коли ми розмовляли під час зустрічей, я побачив, що ми можемо знову стати чемпіонами Європи з цим клубом, і це було другим і найважливішим фактором, який привів мене до Шахтаря.



По-перше, коли ви говорите про Шахтар, ви знаєте, що це великий клуб, але коли ви заглиблюєтеся і бачите реальність, а реальність така, що це хороші гравці, хороший клуб, хороша організація. Так, це велика різниця між думками і тим, що бачиш. І я побачив, що є великий потенціал, чудова організація і чудові гравці, що привело мене, до Шахтаря, і я вивчав більше, ніж ви думаєте.



Чи консультував мене Тарас Степаненко? Передусім я хочу сказати, що Тарас є українцем і є легендою Шахтаря. Тому я дуже його поважаю. Але, як професіонал, під час перших зустрічей із Шахтарем я ні з ким не розмовляв, бо поважав тренера, який був там, був тренером команди. Коли ж справи пішли далі, я спілкувався з Тарасом, бо його ставлення до тренувань мене привабило. Він був дуже професійним. Я відчував, що він походить з цієї культури Шахтаря. Це також привабило мене. Він не дуже багато грав у моїй команді, але його ставлення до молодих гравців і під час тренувань було надзвичайно професійним. І коли я підписав контракт, звісно, ми розмовляли з ним про Шахтар.



Спочатку він сказав, що йому подобається моя система тренувань, ставлення, рішення на полі. Він сказав, що, прийшовши до Шахтаря, я матиму чудову команду з молодими талановитими футболістами, що моє бачення принесе цій команді хороші результати. І я також так вважаю. Мрію про найбільші досягнення в Шахтарі, про вершини. Але я вірю, що до цього потрібно йти крок за кроком. Тому ми не хочемо пропустити дрібниці. Крок за кроком, день за днем ми ставатимемо сильнішими. Але в дитинстві та протягом своєї кар’єри гравця і тренера я завжди мріяв про найкраще", — сказав Туран.

Шлях тренера Арда Туран розпочав 14 квітня 2023 року, очоливши клуб Першої ліги Туреччини Еюпспор (Стамбул). За підсумками сезону-2023/24 привів команду до перемоги в турнірі та вивів її до турецької Суперліги. У сезоні-2024/25 разом з Еюпспором посів 6-те місце в чемпіонаті Туреччини. Загалом як головний тренер провів 84 матчі.