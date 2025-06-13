Україна

Тренер "гірників" висловився про стиль гри.

Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів, як гратиме команда під його керівництвом.

"Перш за все, як і Шахтар, ми будемо грати в атакувальний футбол, це точно. Але що більш важливо, на мою думку, маємо дві основні цілі. Одна з них – командна мета, інша – особисті приватні цілі.

Я знаю, що кожен гравець має особисті цілі, та важливішою є командна мета. Якщо я не дозволю особистим цілям переважати над командною метою, ми зростатимемо разом. Якщо командна мета стане вищою, особисті цілі підуть за нею. У кожного є своє життя. Але важливішою є мета команди. І інші речі, які дуже важливі. Кожен робитиме те, чого не робив до цього моменту.

Звичайно, усі знають, що Кевін – найкращий гравець ліги, можливо, в очному протистоянні. Але якщо Кевін зараз грає в захисті, ми отримуємо енергію для команди. Це дуже важливо для нас усіх. Це приклад того, що, можливо, він є нашим лідером, лідером команди є Кевін. Усі мої гравці роблять це. Тому я попрошу, як тренер, кожного гравця про те саме, що зараз найважливіше, – це мета команди", — сказав Туран.

Шлях тренера Арда Туран розпочав 14 квітня 2023 року, очоливши клуб Першої ліги Туреччини Еюпспор (Стамбул). За підсумками сезону-2023/24 привів команду до перемоги в турнірі та вивів її до турецької Суперліги. У сезоні-2024/25 разом з Еюпспором посів 6-те місце в чемпіонаті Туреччини. Загалом як головний тренер провів 84 матчі.