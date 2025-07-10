Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та фінський Ільвес.
Юхим Конопля, фото ФК Шахтар Донецьк
10 липня 2025, 19:59
Донецький Шахтар та фінський Ільвес зіграють перший матч першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА в Любляні.
Арда Туран у своєму дебютному стартовому складі на офіційний матч використав із перших хвилин Коноплю праворуч у захисті, тоді як на вістрі атаки гратиме Кауан Еліас.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон, Судаков — Кевін, Еліас, Аліссон.
Запасні: Фесюн, Баглай, Траоре, Егіналду, Швед, Азарові, Вінісіус, Грам, Очеретько, Назарина, Педріньйо да Сілва, Невертон.
Запасні: Кркалич, Вяйрюнен, Гютенен, Ала-Мюллюмякі, Міеттунен, Улунду, Акіньємі, Канга, Асперген.
Ільвес: Віртанен — Мяенпяя, Вяйсянен, Рале — Валліус, Попович, Ветелі, Юккола — Седербек, Ріскі, Степін.
Гра Шахтар — Ільвес почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.